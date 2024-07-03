Песков: Путин на саммите ШОС переговорит с Гутерришем

У президента России Владимира Путина в плане работы на саммите ШОС нет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Однако они могут переговорить в кулуарах, такая возможность имеется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не исключаю, что "на ногах" у него будет возможность встретиться. Отдельно двусторонней встречи в настоящий момент не запланировано, но пообщаться в кулуарах будет возможность», - заявил Песков.

Напомним, что Гутерриш прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также встретится с президентом Токаевым.

Саммит ШОС пройдет с 3 по 4 июля. В Астану уже прибыл президент России Владимир Путин. У российского лидера запланирован ряд важных двусторонних бесед с участниками саммита. В рамках саммита будет принято решение о вступление в ряды организации Республики Беларусь.