Опубликованы кадры уничтожения катеров ВСУ у Новороссийска

Украинские безэкипажные катера были обнаружены и уничтожены в районе Новороссийска. Об этом сообщает МО РФ.

Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры с ликвидацией катеров. На записи видно, как ведется огонь по БЭКам. Запечатлены моменты, когда на катере происходит возгорание после точного попадания.

Два украинских морских беспилотника были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море. По данным Минобороны, они следовали в сторону Новороссийска.

В прошлом месяце в Кронштадте на Международном военно-морском салоне представили боевой модуль «Бережок» от БМП-2, адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров. Для борьбы с морскими дронами у «Бережка» имеются система управления огнем и пусковые установки для ПТУР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.