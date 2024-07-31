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Украинская ведущая Мосейчук* заочно осуждена в РФ на пять лет колонии

Суд также на два года запретил телеведущей администрировать сайты.
Алексей Курильченко 2024-07-31 12:31:18
© Фото: President.gov.ua

Басманный районный суд заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук* к пяти годам колонии общего режима за возбуждение ненависти. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Сообщается, что Мосейчук* с февраля по март 2022 года изготовила видео, которое содержало в себе высказывания, выражающие и формирующие презрительное, враждебное отношение к россиянам. Данное видео было опубликовано на одном из видеохостингов.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Мосейчук* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

Также суд на два года запретил Мосейчук* заниматься администрированием сайтов. На данный момент ведущая находится в международном розыске.

Напомним, что после начала специальной военной операции Мосейчук* в эфире своей авторской программы угрожала российским летчикам и их женам. Следственный комитет возбудил в отношении телеведущей уголовное дело. Затем она была объявлена в международный розыск.

* Наталья Мосейчук включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Приговор #Басманный суд #наталья мосейчук
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