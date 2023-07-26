МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук и активиста Друзенко

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Министерство внутренних дел РФ объявило телеведущую украинского канала «1+1» Наталью Мосейчук и киевского активиста Геннадия Друзенко в розыск по обвинению в возбуждении ненависти и призыве к насилию в отношении российских военнослужащих.

Напомним, в марте этого года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против граждан Украины по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Мосейчук и Друзенко публично призывали к «насилию, опасному для жизни и здоровья» в эфире украинского телевизионного канала в отношении российских летчиков и членов их семей. Им грозит до шести лет лишения свободы.