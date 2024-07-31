МИД РФ назвал законной целью для РФ любые военные заводы на Украине

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин на брифинге заявил, что любые военные заводы на Украине - законная цель для Вооруженных сил России.

Он сделал это в связи с тем, что 24 июля стало известно о получении германским Rheinmetall официального заказа от киевского режима на строительство завода по производству боеприпасов.

«Напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских Вооруженных сил. Любые военные заводы», - подчеркнул он.

Настасьин отметил, что цена завода составит около сотни миллионов евро, и заметил, что Запад не горит желанием вкладываться в развитие и восстановление Украины, а вот в производство оружия вкладывается охотно.

Ранее в российском оборонном ведомстве продемонстрировали кадры уничтожения расчетом комплекса «Искандер-М» цехов по восстановлению бронетанковой техники на заводе в Харькове.