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МИД РФ назвал законной целью для РФ любые военные заводы на Украине

Министерство иностранных дел России комментировало получение немецким концерном Rheinmetall заказа от Киева на строительство завода по производству боеприпасов.
Тимур Шерзад 2024-07-31 11:42:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: МИД РФ

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин на брифинге заявил, что любые военные заводы на Украине - законная цель для Вооруженных сил России. 

Он сделал это в связи с тем, что 24 июля стало известно о получении германским Rheinmetall официального заказа от киевского режима на строительство завода по производству боеприпасов. 

«Напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских Вооруженных сил. Любые военные заводы», - подчеркнул он.

Настасьин отметил, что цена завода составит около сотни миллионов евро, и заметил, что Запад не горит желанием вкладываться в развитие и восстановление Украины, а вот в производство оружия вкладывается охотно. 

Ранее в российском оборонном ведомстве продемонстрировали кадры уничтожения расчетом комплекса «Искандер-М» цехов по восстановлению бронетанковой техники на заводе в Харькове.

#в стране и мире #Украина #МИД РФ #Андрей Настасьин #Военные заводы
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