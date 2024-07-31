Российский доброволец рассказал, что хотел бы разминировать территории

Доброволец из Нижегородской области, подписавший контракт с Министерством обороны РФ, рассказал, что хотел бы разминировать территории.

«Во-первых, там люди невинные, они страдают от этого. Наверное, где-то в глубине души, может быть, меня это гложет. Скорее всего, я хотел бы стать сапером. Чтобы разминировать территории, очищать от снарядов, следов военной деятельности все, что там происходит. Даже, допустим, обычный человек пойдет. Вы представляете вообще, что может произойти», - признается он.

В Нижнем Новгороде действует пункт отбора на службу по контракту в Российскую армию. Местные жители подписывают контракт с Минобороны России, после чего их вносят в списки воинской части, выдают все необходимые вещи. Бойцы проходят подготовку на полигонах, сдают экзамены, только после этого отправляются в зону спецоперации.

Отправкой военнослужащих к месту назначения и выдачей снаряжения занимается Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, работающий на базе Дома народного единства.

Контрактники получают возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительную ипотечную систему, бесплатного обследования (лечение), страхования жизни и здоровья за счет федерального бюджета, права на льготную ипотеку, на льготную пенсию после 20 лет выслуги. Участники спецоперации получают статус ветерана боевых действий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей для граждан, которые до конца года подпишут контракт с МО РФ. Выплату получат те, кто заключит контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца текущего года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.