МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Отдел фетв дагестанского муфтията не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба в республике.
Дарина Криц 2024-07-03 01:11:30
© Фото: Claus Bonnerup imago stock&people Globallookpress

Дагестанский муфтият рассмотрел обращение властей о запрете ношения никаба в республике. Сообщается, что муфтий Дагестана рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в регионе и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.

В результате отдел фетв сделал вывод об отсутствии достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба в Дагестане, но возможно ввести локальный запрет. Соответствующее заявление руководителя отдела фетв Ахмеда-Хаджи Исаева опубликовано религиозной организацией, его приводит «360».

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», - уточнили в муфтияте Дагестана.

Исаев добавил, что запрет ношения никаба в регионе должен исходить из «исключительно внешних факторов» и нести временный характер.

Первого июля сообщалось, что муфтият Дагестана может в скором времени запретить ношение никаба. Тогда муфтий Ахмад Абдулаев заявлял о ближайшем издании фетвы о запрете. Духовный лидер мусульман Дагестана говорил, что фетву издадут или вечером в понедельник, или во вторник. Он дополнил, что в случае, если мужчина хочет, чтобы окружающие не видели лица его женщины, он должен держать ее дома.

#в стране и мире #Дагестан #религия #Запрет #ислам #Никаб #муфтият РД #отдел фетв #запрет ношения никаба
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 