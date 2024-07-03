Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Дагестанский муфтият рассмотрел обращение властей о запрете ношения никаба в республике. Сообщается, что муфтий Дагестана рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в регионе и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.

В результате отдел фетв сделал вывод об отсутствии достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба в Дагестане, но возможно ввести локальный запрет. Соответствующее заявление руководителя отдела фетв Ахмеда-Хаджи Исаева опубликовано религиозной организацией, его приводит «360».

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», - уточнили в муфтияте Дагестана.

Исаев добавил, что запрет ношения никаба в регионе должен исходить из «исключительно внешних факторов» и нести временный характер.

Первого июля сообщалось, что муфтият Дагестана может в скором времени запретить ношение никаба. Тогда муфтий Ахмад Абдулаев заявлял о ближайшем издании фетвы о запрете. Духовный лидер мусульман Дагестана говорил, что фетву издадут или вечером в понедельник, или во вторник. Он дополнил, что в случае, если мужчина хочет, чтобы окружающие не видели лица его женщины, он должен держать ее дома.