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Экипажи Су-34 уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Штурман Су-34 Дмитрий заявил, что враг боится налетов российских истребителей-бомбардировщиков.
2024-07-29 10:55:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Авиация ВКС России ежедневно наносит чувствительные удары по врагу. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что авиаудар был нанесен фугасными авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. 

«Враг бежит, боится, но мы все равно его достанем! Сейчас мы готовимся к следующему боевому вылету», - заявил летчик-штурман Су-34 Дмитрий.

Экипажи самолетов получили от разведки подтверждение об уничтожении целей и благополучно вернулись на аэродром вылета. 

Ранее в ВКС России заявили, что бомбы достанут врага в любых укрытиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #группировка запад
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