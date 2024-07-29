Экипажи Су-34 уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Авиация ВКС России ежедневно наносит чувствительные удары по врагу. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что авиаудар был нанесен фугасными авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

«Враг бежит, боится, но мы все равно его достанем! Сейчас мы готовимся к следующему боевому вылету», - заявил летчик-штурман Су-34 Дмитрий.

Экипажи самолетов получили от разведки подтверждение об уничтожении целей и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в ВКС России заявили, что бомбы достанут врага в любых укрытиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.