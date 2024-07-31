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В США готовят новый торговый маршрут из Азии в обход России

Как заявил помощник госсекретаря О'Брайен, Штаты намерены снизить зависимость центральноазиатских стран от России и Китая.
Алексей Курильченко 2024-07-31 11:16:15
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность создания нового торгового маршрута из Центральной Азии на мировые рынки. Ожидается, что он пойдет в обход территории России через Армению и Азербайджан. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», - заявил помощник в ходе выступления в сенатском комитете по иностранным делам.

В конце прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто выражает свои намерения вытеснить РФ из Центральной Азии и Закавказья. Однако, по словам министра, это невозможно, так как Россия присутствует на этих территориях исторически.

#в стране и мире #сша #центральная азия #торговый маршрут
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