Лавров заявил, что ЕС не сможет вытеснить РФ из Центральной Азии и Закавказья

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто выражает свои намерения вытиснуть РФ из Центральной Азии и Закавказья. Однако, по словам министра, это невозможно, так как Россия присутствует на этих территориях исторически.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем», - говорит Лавров в опубликованном журналистом Павлом Зарубиным видео.

Кроме того, Лавров прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о Казахстане во время своего визита в страну. По словам французского лидера, он рад тому, что Казахстан не выступает в роли чьего-то вассала. Лавров заявил, что говорить такое «достаточно нагло» для дипломатического общения.

Ранее в Кремле заявили, что визит Макрона в Астану это дело Казахстана, так как это суверенное государство, которое самостоятельно выстраивает отношения с другими странами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия «весьма дорожит» контактами с Астаной.