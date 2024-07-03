Совфед одобрил закон о необязательности ОСАГО при учете автомобиля

Совет Федерации в ходе заседания 3 июля одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для автомобиля. Изменения вносятся в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Новое правило касается как постановки машины на учет, так и перерегистрации после смены владельца. Также закон позволит снять автомобиль с учета сразу после обращения в ГИБДД, при условии заключения договора через «Госуслуги» или удостоверения его нотариусом.

Закон также расширит список оснований для отказа в регистрации - в него вошла неуплата в срок утилизационного сбора для ввезенного из-за границы автомобиля. Также устанавливается, что государственный учет угнанного автомобиля может быть прекращен по заявлению его владельца.

Напомним, что закон об отмене обязательного страхования при регистрации автомобиля был одобрен Госдумой в первом чтении в ноябре 2023 года. Второе чтение закон прошел в июне этого года.