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ГД уберет ОСАГО из списка необходимых документов для регистрации авто

В новых изменениях также планируется разрешить водителям снимать автомобиль с учета ГИБДД сразу же, а не через 10 дней после обращения.
Мария Зайцева 2024-06-18 15:09:30
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Государственная дума во втором чтении на пленарном заседании приняла законопроект, исключающий обязательное страхование автогражданской ответственности из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС.

В первом чтении законопроект был принят в ноябре 2023 года. Его автором является председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Изменения планируют внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». ОСАГО перестанет быть обязательным как во время постановки транспорта на государственный учет, так и для регистрации по случаю смены автовладельца.

В поправках также предложено разрешить водителям снимать автомобиль с учета ГИБДД сразу же, а не через 10 дней после обращения. Прежний владелец машины может обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал «Госуслуги» или удостоверен нотариусом.

Если договор был заключен в письменной форме на бумаге, прежний автовладелец может обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении 10 дней со дня продажи.

В измененной версии закона предлагается прекращать государственный учет транспорта после заявления владельца, если автомобиль угнан или похищен.

#в стране и мире #Автомобиль #законопроект #Государственная дума #поправки #осаго #второе чтение #транспортное средство
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