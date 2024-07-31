FPV-дроны группировки «Запад» обнаружили и поразили опорные пункты ВСУ

Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, огневые точки и живую силу ВСУ. Минобороны России показало кадры их боевой работы.

За последние несколько дней эти расчеты нанесли точные удары по технике, блиндажам и опорникам украинских боевиков. На опубликованных кадрах - спокойный заход и уверенное попадание по опорному пункту и другим целям.

Перед полетом беспилотники снаряжаются боеприпасом. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов. Это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. Военнослужащие используют целый арсенал, в том числе самодельных боеприпасов. Один из них показал сапер с позывным Святой.

«Мы наматываем на боеприпас "поражайку". Это самодельные металлические пластины, которые раздроблены на мелкие кусочки, чтобы осколков было больше. Данный боеприпас является шлангом от УР, в простонародье "Змей Горыныч" - это машина, которая разминирует минные поля. Он рубится на такие части и отправляется к нам. Подрываем мы его запалом от гранаты», - объяснил он.

Лимитов на БПЛА в подразделении нет. Как только появляется цель, дежурный расчет атакует. В сутки парни могут запустить до 30 ударных беспилотников.

Ранее расчет FPV-дрона уничтожил украинскую точку связи в лесополосе. Благодаря действиям операторов БПЛА наши штурмовики смогли взять блиндажи и систему окопов противника без потерь.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.