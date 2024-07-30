Расчет FPV-дрона уничтожил украинскую точку связи в лесополосе

В Запорожской области операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ в лесополосе. Перед штурмом опорного пункта расчеты беспилотников нанесли удары по позициям противника, чтобы не оставить ему шанса вести оборонительные действия.

В частности, российский дрон-камикадзе уничтожил точку связи украинских националистов, что лишило их подразделения координации действий и управления. Благодаря работе операторов БПЛА блиндажи и окопную систему удалось взять без потерь среди наших штурмовиков.

«Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать туда сначала FPV-дронами, поразить противника либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей», - пояснил оператор FPV-дрона с позывным Соло.

Работа операторов дронов-камикадзе позволяет сохранять жизни штурмовикам и разведчикам, которые ежедневно работают в непосредственной близости к противнику.

Ранее были опубликованы кадры РСЗО «Ураган», наносящих удары по позициям ВСУ. На видео - боевая работа расчетов «Ураганов» группировки войск «Север».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.