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Артиллеристам вручили госнаграды за отвагу, проявленную под Авдеевкой

Некоторым бойцам присвоили очередные воинские звания.
2024-06-29 06:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристам группировки войск «Центр» вручили государственные и ведомственные награды за успешное выполнение боевых задач на Авдеевском направлении специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Командир подразделения вручил медали Жукова, Суворова, «За отвагу», «За храбрость», а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Некоторым бойцам присвоили очередные воинские звания.

«Я приехал сюда защищать людей, освобождать от нацизма. Каждый работал, каждый вносил свой вклад», - отметил боец с позывным «Волк».

После торжественной части творческий коллектив артиллерийского соединения организовал концерт. Создав атмосферу праздника, артисты исполнили множество известных песен.

Напомним, недавно участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды, жилищные документы и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония награждения прошла в реабилитационно-образовательном центре, который действует на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #награждение #МО РФ #Центр #За отвагу #СВО
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