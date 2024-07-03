Минобороны показало уничтожение танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны опубликовало кадры уничтожения очередного танка М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении. Его поразили артиллеристы группировки войск «Центр».

«Артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции», - указано в сообщении ведомства.

После уничтожения техники противника бойцы ВС РФ оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. Артиллеристы уточнили, что снарядного голода нет и доставка боеприпасов обеспечивается своевременно.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.