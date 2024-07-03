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Минобороны показало уничтожение танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении

По танку нанесли удар из самоходной артиллерийской установки «Мста-С».
2024-07-03 07:15:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры уничтожения очередного танка М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении. Его поразили артиллеристы группировки войск «Центр».

«Артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции», - указано в сообщении ведомства. 

После уничтожения техники противника бойцы ВС РФ оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. Артиллеристы уточнили, что снарядного голода нет и доставка боеприпасов обеспечивается своевременно. 

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #техника #ВСУ #спецоперация #Abrams
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