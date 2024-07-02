Экипажи Су-25 группировки «Восток» ликвидировали живую силу ВСУ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты и били ими по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.

Летчик штурмовика Су-25 Сергей заметил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В МО РФ добавили, что в результате налета удалось уничтожить специальную технику и живую силу неприятеля.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М группировки войск «Север» поразил украинскую пехоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.