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Экипажи Су-25 группировки «Восток» ликвидировали живую силу ВСУ

Удар наносился неуправляемыми авиаракетами по заранее заданным координатам.
2024-07-02 11:18:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты и били ими по заранее заданным координатам. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме. 

Летчик штурмовика Су-25 Сергей заметил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В МО РФ добавили, что в результате налета удалось уничтожить специальную технику и живую силу неприятеля. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М группировки войск «Север» поразил украинскую пехоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #Су-25 #штурмовики #группировка войск «Восток»
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