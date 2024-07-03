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Украина не предоставила документы об экстрадиции россиянина из Аргентины

По словам адвоката, в ближайшее время россиянин Игорь Чуркин может получить аргентинское гражданство.
Алексей Курильченко 2024-07-03 10:22:17
© Фото: Jan Woitas, ZB, Globallookpress

Украинская сторона не предоставила в аргентинский суд документы по делу об экстрадиции из южноамериканской страны россиянина Игоря Чуркина. Об этом заявил его адвокат Кристиан Рубилар.

«Срок давно истек, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним», - заявил адвокат агентству ТАСС.

Правозащитник отметил, что суд, скорее всего, отклонит прошение об экстрадиции, так как судья не видит состава преступления. Рубилар добавил, что еще до окончательного решения об экстрадиции его клиент может получить гражданство Аргентины, а значит, его дело может быть рассмотрено «беспристрастным судом».

Напомним, что Чуркин был задержан в феврале по требованию Украины о его выдаче. Россиянин прилетел в эту страну вместе с семьей в качестве туриста. В ходе предварительного заседания суда россиянина отпустили под подписку о невыезде.

#в стране и мире #Украина #Аргентина #экстрадиция #игорь чуркин
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