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В Аргентине по запросу Киева задержали гражданина России

По словам заведующей консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталии Пустоваловой, суд на предварительном заседании постановил освободить россиянина под подписку о невыезде.
Игнат Далакян 2024-02-02 10:45:01
© Фото: Franco Trovato Fuocoo, dpa, Globallookpress

В Аргентине по запросу Киева задержали гражданина России для возможной выдаче его Украине. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И.И. Чуркин», - цитирует РИА Новости собеседницу.

По данным дипломатического ведомства, россиянин прилетел в эту страну вместе с семьей в качестве туриста. Дипломат Пустовалова также рассказала, что предварительное заседание суда уже состоялось. Он постановил освободить гражданина РФ под подписку о невыезде.

Собеседница агентства добавила, что в течение ближайших 45 дней состоится еще одно заседание, на котором решится, будет ли россиянин экстрадирован на Украину или нет.

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