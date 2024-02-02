В Аргентине по запросу Киева задержали гражданина России для возможной выдаче его Украине. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И.И. Чуркин», - цитирует РИА Новости собеседницу.

По данным дипломатического ведомства, россиянин прилетел в эту страну вместе с семьей в качестве туриста. Дипломат Пустовалова также рассказала, что предварительное заседание суда уже состоялось. Он постановил освободить гражданина РФ под подписку о невыезде.

Собеседница агентства добавила, что в течение ближайших 45 дней состоится еще одно заседание, на котором решится, будет ли россиянин экстрадирован на Украину или нет.