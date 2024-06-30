В Одессе рядом с отдыхающими на пляже произошел взрыв

В Одессе прогремел взрыв на пляже. Предположительно, под водой взорвалась мина.

«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, плававших у берега», - сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

По информации источника, никто из отдыхающих не пострадал, хотя в момент взрыва в воде находили люди. Предполагается, что это могло быть миной.

Утром мэр города Геннадий Труханов объявлял о тактической авиацией над Черным морем и повторной воздушной тревоге. Также сигналы звучали еще над четырьмя областями Украины - Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской.