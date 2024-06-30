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В Одессе рядом с отдыхающими на пляже произошел взрыв

Очевидцы сообщают, что видели столб воды, который поднялся от взрыва. Предположительно, это могла быть мина.
Ирина Егорова 2024-06-30 11:40:28
© Фото: Viacheslav OnyshchenkoKeystone Press Agency, Global Look Press

В Одессе прогремел взрыв на пляже. Предположительно, под водой взорвалась мина.

«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, плававших у берега», - сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

По информации источника, никто из отдыхающих не пострадал, хотя в момент взрыва в воде находили люди. Предполагается, что это могло быть миной.

Утром мэр города Геннадий Труханов объявлял о тактической авиацией над Черным морем и повторной воздушной тревоге. Также сигналы звучали еще над четырьмя областями Украины -  Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской.

#взрыв #одесса #мина #берег #Пляж
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