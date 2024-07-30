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Путин присвоил наименование «гвардейский» 22-му истребительному авиаполку

Российский лидер отметил в указе героизм, стойкость и мужество военнослужащих.
Глеб Владовский 2024-07-30 09:29:26
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июля, подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку. Текст распоряжения опубликован на сайте Кремля.

«Присвоить 22 истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 22 гвардейский истребительный авиационный полк», - говорится в документе.

Путин отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав авиаполка в боевых действиях.

В документе также указано, что данный указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее наименование «гвардейский» было присвоено 1486-му мотострелковому полку.

#в стране и мире #ВС РФ #Владимир Путин #гвардейский
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