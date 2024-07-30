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Глава Ирана Пезешкиан заявил о поддержке «Хезболлы» в борьбе с Израилем

Глава государства также подчеркнул, что палестинское сопротивление также получит поддержку со стороны Тегерана.
Глеб Владовский 2024-07-30 08:40:48
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран будет оказывать поддержку движению «Хезболла» в борьбе с Израилем. Об этом заявил новый глава государства Масуд Пезешкиан.

Иранский лидер также выразил решимость оказывать поддержку палестинскому сопротивлению. Он заявил, что это религиозный долг и один из основополагающих принципов политики страны.

«Позиция Ирана в поддержке дела освобождения Иерусалима не изменилась со сменой правительства, мы не оставим наших палестинских братьев и сестер один на один с преступлениями израильского режима против человечности», - подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, что 6 июля новый иранский лидер был избран после проведения внеочередных выборов в стране. Голосование было организовано в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Хезболла #палестина
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