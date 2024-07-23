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Диетолог Белоусова предупредила об опасности покупки половины арбуза

Эксперт посоветовала хранить разрезанный арбуз в холодильнике под пищевой пленкой не более суток.
Ирина Егорова 2024-07-23 16:22:22
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на то что в продаже уже появились арбузы и дыни, покупать их лучше после 20 августа, так как есть риск того, что до этого времени они выращены искусственно, рассказала «Звезде» диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. Она сказала, что лучше отдать предпочтение арбузам с волгоградской бахчи, чем с астраханской - они могут содержать большое количество азотистых удобрений. Также Белоусова дала рекомендации по выбору арбуза и дыни.

«Внимательно осмотрите всю дыню, на ее поверхности не должно быть темных пятен. У дыни кожура достаточно тонкая и проницаемая, если есть помятость, то туда проникла гнилостная инфекция и такая дыня небезопасна. Если говорить об арбузах, то по внешности сейчас выбирать сложно», - прокомментировала она.

Эксперт отметила, что ранее существовало правило, что надо выбирать арбуз с сухой ножкой, однако она могла подсохнуть, но не факт, что его сорвали спелым. Также не информативны похлопывания и постукивания, по ее словам, не все люди специалисты, чтобы верно идентифицировать звук. А вот бояться желтых бочков не стоит - это означает, что туда не попало солнце и не окрасило кожуру, сказала Белоусова.

«Ни в коем случае нельзя продавцу срезать арбуз, если вы покупаете на развале, и показывать, какой он красный. Моментально попадает инфекция, ведь арбуз никто не моет и нож тоже. А внутри арбуза раствор сахаров, инфекция размножается. Даже если мы такой арбуз донесли до дома и он несколько часов полежал - это уже небезопасно. То же самое с половинками арбузов в магазинах», - предостерегла собеседник телеканала.

Также эксперт посоветовала оценить плод внутри - если дыня внутри зеленоватая, эту часть надо срезать и съесть только выспевшую часть. Еще стоит обратить внимание на косточки. Любая заплесневелость, пузырьки, закислость - это повод для того, чтобы дыню выбросить. Что касается внутренности арбуза - там не должно быть белесых или желтоватых прожилок, особенно тех, которые как бы завихряются, уточнила Белоусова.

«Это говорит о том, что арбуз, скорее всего, стимулирован большим количеством азотистых удобрений, то есть нитратов», - сказала она.

По словам специалиста, арбузное отравление - очень страшная штука, поэтому после того, как купили арбуз, его нужно помыть горячей водой, можно с мылом, разрезать чистым ножом, хранить в холодильнике под пищевой пленкой либо фольгой в течение суток-полутора. Не следует класть арбуз в пакет, так как там инфекция развивается быстро и легко. 

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