Мадуро заявил о провале оппозиции в создании политического кризиса в Венесуэле

Оппозиции не удалось создать в Венесуэле политический кризис. Такое заявление сделал глава государства Николас Мадуро, обращаясь к нации.

«Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?» - прокомментировал венесуэльский лидер беспорядки в стране.

Мадуро добавил, что во вторник, 30 июля, состоится совместное заседание госсовета и совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что это будет суверенный большой диалог по крупным темам и что в него «никто не посмеет сунуть свой нос».

Напомним, что по результатам президентских выборов в Венесуэле Мадуро одержал победу, набрав свыше 50% голосов. Однако после оглашения итогов голосования в стране вспыхнули массовые беспорядки.