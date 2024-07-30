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Мадуро заявил о провале оппозиции в создании политического кризиса в Венесуэле

Глава государства добавил, что 30 июля пройдет совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности.
Глеб Владовский 2024-07-30 07:17:19
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Оппозиции не удалось создать в Венесуэле политический кризис. Такое заявление сделал глава государства Николас Мадуро, обращаясь к нации.

«Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?» - прокомментировал венесуэльский лидер беспорядки в стране.

Мадуро добавил, что во вторник, 30 июля, состоится совместное заседание госсовета и совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что это будет суверенный большой диалог по крупным темам и что в него «никто не посмеет сунуть свой нос».

Напомним, что по результатам президентских выборов в Венесуэле Мадуро одержал победу, набрав свыше 50% голосов. Однако после оглашения итогов голосования в стране вспыхнули массовые беспорядки

#в стране и мире #венесуэла #Николас Мадуро #президентские выборы #массовые беспорядки
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