В «Новом Херсонесе» вывели на поверхность древнюю подземную реку

Грандиозный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыт. Миллионы жителей России теперь могут увидеть уникальные археологические экспозиции под открытым небом. Рядом Музей христианства, Музей античности и Византии, Крыма и Новороссии и реконструированный Византийский квартал. Строили на века - здания могут выдержать землетрясения до 9 баллов.

Как рассказали первые гости, здесь возле каждого арт-объекта можно часами проводить время. Исполнение завораживает. Художественные фасады не похожи один на другой, а территория комплекса огромна - 22,5 гектара.

Спустя один год и восемь месяцев раскопок в южном пригороде Херсонеса появились 15 основных объектов: парк скульптур, античная усадьба, Монетный двор и даже река. Как выяснили археологи, она была здесь всегда. Ее подземное русло также нашли на раскопках и вывели на поверхность.

Музей христианства - тоже часть комплекса. Эта вера распространилась на Руси именно отсюда - с территории современного Севастополя. Здесь принял крещение князь Владимир с дружиной, а теперь таинства можно будет проводить в храме-парке комплекса. Накануне открытия территорию музейно-паркового комплекса освятили.

В ближайшее время здесь откроют ремесленный квартал - сейчас там еще ведутся работы. Также сейчас наполняются экспозиции музеев комплекса. Из шести с половиной миллионов находок нужно выбрать самые ценные. Остальные предадут на хранение в фонды Херсонеса.

Количество артефактов говорит само за себя. Это были самые масштабные в России одновременно проводимые раскопки. Здесь обнаружены настоящие сокровища, и теперь их сможет увидеть каждый.

Ранее сообщалось, что музейный комплекс «Новый Херсонес» освятили. Дата мероприятия совпала с Днем Крещения Руси.