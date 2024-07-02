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Боевики ВСУ обстреляли за сутки 42 раза территорию ДНР

По данным представительства республики в СЦКК, погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения.
Глеб Владовский 2024-07-02 00:32:17
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР 42 раза. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Уточняется, что 18 прилетов зафиксировано на донецком направлении, еще 24 на горловском. Всего выпущено 110 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены три жилых дома, один автомобиль и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось об обстреле кассетными боеприпасами Горловки и Дзержинска в ДНР со стороны украинских боевиков.

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