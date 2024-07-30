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Бронегруппа на Т-80 показала шквальный огонь по опорному пункту ВСУ

Минобороны РФ показало кадры работы бронегруппы на танках Т-80 и БМП-2 на Донецком направлении.
2024-07-30 05:00:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бронегруппа Южной группировки войск нанесла удары по позициям ВСУ на Донецком направлении зоны СВО. Кадры боевой работы наших военнослужащих опубликовало Минобороны РФ.

Разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения направили штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. После этого штурмовики овладели оборонительными позициями националистов, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение. Выполнив задачу, бронегруппа сразу отошла в безопасный район.

Ранее расчеты РСЗО «Град» показали, как громят позиции ВСУ в Херсонской области. Артиллеристы нанесли удары по пункту дислокации боевиков на правом берегу Днепра и уничтожили его.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бмп-2 #Т-80 #штурм #бронегруппа #донецкое направление
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