Бронегруппа Южной группировки войск нанесла удары по позициям ВСУ на Донецком направлении зоны СВО. Кадры боевой работы наших военнослужащих опубликовало Минобороны РФ.

Разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения направили штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. После этого штурмовики овладели оборонительными позициями националистов, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение. Выполнив задачу, бронегруппа сразу отошла в безопасный район.

Ранее расчеты РСЗО «Град» показали, как громят позиции ВСУ в Херсонской области. Артиллеристы нанесли удары по пункту дислокации боевиков на правом берегу Днепра и уничтожили его.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.