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Экипажи Ми-28 уничтожили технику и живую силу ВСУ ракетами С-8 и С-13

После нанесения удара по целям экипажи вертолетов совершили противоракетный маневр.
2024-07-30 06:43:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС успешно нанесли удар по подразделениям ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-13. В результате работы наших бойцов была уничтожена замаскированная техника и живая сила противника.

Выпустив ракеты, летчики выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После этого они успешно вернулись в место своей дислокации.

«Отработали стрельбу ракетами НАР С-8, С-13. Выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек», - рассказал старший летчик боевого вертолета Ми-28НМ Андрей.

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее расчет «Мста-С» уничтожил снарядом «Краснополь» Abrams ВСУ под Авдеевкой. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #Ми-28НМ #с-13 #с-8 #неуправляемые ракеты
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