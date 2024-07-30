В Организации Североатлантического договора заявили о начале разработки новой стратегии в отношении России. Соответствующее заявление в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сделал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», - пообещал он.

Отмечается, что все 32 члена военного блока придерживаются той позиции, что в украинском конфликте и проводимой специальной военной операции Китай «является решающим сторонником» России.

Как сообщили 14 июля в Кремле, российские власти увидели решимость НАТО «оставаться врагом» нашей страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обе стороны находятся в стадии глубокой и острой конфронтации, и пока нет никаких предпосылок «для выхода из этой спирали, из этого пике».