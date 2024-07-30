МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО заявили о разработке новой стратегии в отношении России

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии сообщил о подготовке новой стратегии НАТО в отношении России.
Марина Крижановская 2024-07-30 23:31:35
© Фото: Adrian Wyld Keystone Press Agency Globallookpress

В Организации Североатлантического договора заявили о начале разработки новой стратегии в отношении России. Соответствующее заявление в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сделал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», - пообещал он.

Отмечается, что все 32 члена военного блока придерживаются той позиции, что в украинском конфликте и проводимой специальной военной операции Китай «является решающим сторонником» России.

Как сообщили 14 июля в Кремле, российские власти увидели решимость НАТО «оставаться врагом» нашей страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обе стороны находятся в стадии глубокой и острой конфронтации, и пока нет никаких предпосылок «для выхода из этой спирали, из этого пике».

#Россия #в стране и мире #НАТО #Джеймс О’Брайен #новая стратегия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 