Корабли Балтийского флота завершили визит на Кубу

Отряд кораблей Балтийского флота завершил неофициальный визит на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Сторожевой корабль «Неустрашимый», учебный корабль «Смольный» и танкер «Ельня» покинули порт Гаваны Республики Куба.

Корабли вышли в море и отправились в назначенный район Атлантического океана, чтобы продолжить выполнять поставленные задачи.

В порту экипажи находились с 27 июня, там моряки отдохнули после морского перехода, а также провели технический осмотр кораблей и встретились с кубинскими коллегами.

Кроме этого, был проведен обмен кают-компаниями. Корабли «Смольный» и «Неустрашимый» были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.

Ранее моряки раскрыли тему переговоров с эсминцем США в ходе похода на Кубу.