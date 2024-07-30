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Корабли Балтийского флота завершили визит на Кубу

Корабли взяли курс в назначенный район Атлантического океана.
Мария Зайцева 2024-07-30 22:48:02
© Фото: Минобороны России

Отряд кораблей Балтийского флота завершил неофициальный визит на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Сторожевой корабль «Неустрашимый», учебный корабль «Смольный» и танкер «Ельня» покинули порт Гаваны Республики Куба.

Корабли вышли в море и отправились в назначенный район Атлантического океана, чтобы продолжить выполнять поставленные задачи.

В порту экипажи находились с 27 июня, там моряки отдохнули после морского перехода, а также провели технический осмотр кораблей и встретились с кубинскими коллегами.

Кроме этого, был проведен обмен кают-компаниями. Корабли «Смольный» и «Неустрашимый» были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.

Ранее моряки раскрыли тему переговоров с эсминцем США в ходе похода на Кубу.

#в стране и мире #Балтийский флот #Куба #корабли #Неустрашимый #Гавана #Ельня #Учебный корабль «Смольный»
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