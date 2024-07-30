Корабли Балтийского флота завершили визит на Кубу

Отряд кораблей Балтийского флота завершил неофициальный визит на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба флота.
Сторожевой корабль «Неустрашимый», учебный корабль «Смольный» и танкер «Ельня» покинули порт Гаваны Республики Куба.
Корабли вышли в море и отправились в назначенный район Атлантического океана, чтобы продолжить выполнять поставленные задачи.
В порту экипажи находились с 27 июня, там моряки отдохнули после морского перехода, а также провели технический осмотр кораблей и встретились с кубинскими коллегами.
Кроме этого, был проведен обмен кают-компаниями. Корабли «Смольный» и «Неустрашимый» были открыты для посещения жителями и гостями Гаваны.
Ранее моряки раскрыли тему переговоров с эсминцем США в ходе похода на Кубу.
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