МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моряки раскрыли тему переговоров с эсминцем США в ходе похода на Кубу

Моряки РФ и США стараются не забывать о правилах этикета и устанавливают контакты во время встреч в море.
Владимир Расходчиков 2024-07-28 19:26:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские моряки неоднократно вели переговоры с коллегами на американских кораблях во время похода на Кубу. В частности, они сообщали о времени вылета палубного вертолета с фрегата «Адмирал Горшков» экипажу эсминца США «Дональд Кук». Радиопереговоры попали в эфир программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«До этого американцы тоже предупредили нас, поэтому ответили мы взаимностью», - объяснил доброту российских моряков командир зенитной ракетной батареи «Адмирала Горшкова» Юрий Щур.

Но не все американские корабли соблюдают этикет. Зачастую при приближении к российским судам они демонстративно разворачивают огромные флаги США, как бы вызывающе красуясь. Наши моряки относятся к такому поведению с юмором.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке». Вы узнаете как атомная подлодка «Казань» уходила от преследования кораблей НАТО и увидите ее внутреннее обустройство и быт подводников.

#армия #сша #Военная приемка #Куба #переговоры #Адмирал Горшков #Моряки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 