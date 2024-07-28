Моряки раскрыли тему переговоров с эсминцем США в ходе похода на Кубу

Российские моряки неоднократно вели переговоры с коллегами на американских кораблях во время похода на Кубу. В частности, они сообщали о времени вылета палубного вертолета с фрегата «Адмирал Горшков» экипажу эсминца США «Дональд Кук». Радиопереговоры попали в эфир программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«До этого американцы тоже предупредили нас, поэтому ответили мы взаимностью», - объяснил доброту российских моряков командир зенитной ракетной батареи «Адмирала Горшкова» Юрий Щур.

Но не все американские корабли соблюдают этикет. Зачастую при приближении к российским судам они демонстративно разворачивают огромные флаги США, как бы вызывающе красуясь. Наши моряки относятся к такому поведению с юмором.

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