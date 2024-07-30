В Петербурге ребенка с диафрагмальной грыжей прооперировали в утробе

В перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета провели уникальную внутриутробную операцию.

Пациентке Алене Сычугова-Васяниной провели операцию на 29 неделе беременности. Это первая подобная операция на таком сроке в центре.

У ее будущей дочери Дианы диафрагмальная грыжа. Врачи с помощью фетоскопа с ультратонким объективом аккуратно зашли в рот ребенку, далее в трахею и установили там специальный баллон.

«Попасть именно в нее, она имеет диаметр от 3-4 мм на таком сроке. А у нас фетоскоп имеет тоже такой диаметр. Попасть надо ровно, зайти нужно по длине», - рассказал детский хирург перинатального центра Санкт-Петербургского педиатрического университета Роман Ти.

После установки баллон накачали специальным раствором, чтобы он перекрыл трахею и сформировал в грудной полости замкнутое пространство. Это позволит легким вырасти. Пациентке, по словам врачей, предстоит еще одна такая операция.

«В 34-35 недель повторная госпитализация для того, чтобы, скорей всего, сделать еще одну фетальную хирургию, чтобы этот баллон убрать. Уже будут все условия, чтобы малыш родился», - объяснила заместитель главного врача клиники педиатрического университета по акушерству и гинекологии Анна Тайц.

Ранее в Петербурге провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца.