Врачи Петербурга провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца

Операции, подобные по сложности этой, проходят в Петербурге не более трех раз в год. Действовать надо было быстро и верно - иначе бы младенец неизбежно умер.

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В Петербурге врачи провели сложнейшую операцию на открытом сердце ребенку, который только только появился на свет. Между сердцем малыша и легкими не циркулировала кровь. Такую патологию сложно выявить внутриутробно. И если не обнаружить ее сразу после рождения, то ребенок не проживет и дня. Вот и в этом случае счет шел на часы. Свидетелем спасения стал Роман Закурдаев.

После выписки маленького Миши из реанимации отец впервые видит его так близко. Младший встречает старшего громким плачем. Двухлетний Матвей успокаивает брата, заботливо гладит его по голове. Трогательный момент, который для семьи Ивановых мог никогда не наступить.

«Наблюдались, все было идеально хорошо. Это было, как гром среди ясного неба. Очень было страшно, переживали волновались и верили, что все будет хорошо», - призналась мать мальчика.

Диагноз невозможно было спрогнозировать или выявить внутриутробно. Врожденный порок сердца - тотальный аномальный дренаж легочных вен. Если проще - сосуды сердца не связаны с легкими, а значит, некуда откачивать кровь.

На операционном столе отделения кардиохирургии Первой детской городской больницы Миша оказался спустя всего 9 часов после появления на свет. Дорога была каждая минута.

«При рождении малыш весил около двух килограммов - для врачей это было дополнительной сложностью. Ведь для операции на открытом сердце мальчика необходимо было подключить к аппарату искусственного кровообращения», - прокомментировал корреспондент.

Уникальная операция продолжалась более трех часов. Хирургам удалось соединить коллектор легочных вен с левым предсердием и восстановить полноценную работу кровообращения.

За жизнь новорожденного Миши боролись несколько десятков врачей. Начиная с акушеров и неонатологов роддома, заканчивая нейрохирургами и кардиологами больницы. Операций по сложности, подобной этой, проходят не более трех раз в год.

«Технически это сложно, но возможно, но здесь нет запаса во времени. Операцию нужно производить как можно быстрее. Для этого нужно поставить диагноз», - заметил главврач Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга Александр Гостимский.

Еще в роддоме мальчику поставили точный диагноз.

«Пороков сердца огромное множество, они разные. Здесь неонатологи заподозрили, что у него было разное обогащение кислородом на руках и на ногах - разница в измерении сатурации. Это главный признак того, что, скорей всего, у ребенка порок сердца», - рассказала главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик.

Совсем недавно в реанимацию больницы поступил малыш весом всего 320 граммов. И ему также была проведена сложнейшая операция. Сейчас его жизнь вне опасности, как и здоровье маленького Миши. Порок сердца –в прошлом. После операции ребенок будет расти без каких-либо отклонений. Уже через неделю-другую Миша окажется дома.