В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи Петербурга провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:30 10.04.2023
Операции, подобные по сложности этой, проходят в Петербурге не более трех раз в год. Действовать надо было быстро и верно - иначе бы младенец неизбежно умер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Петербурге врачи провели сложнейшую операцию на открытом сердце ребенку, который только только появился на свет. Между сердцем малыша и легкими не циркулировала кровь. Такую патологию сложно выявить внутриутробно. И если не обнаружить ее сразу после рождения, то ребенок не проживет и дня. Вот и в этом случае счет шел на часы. Свидетелем спасения стал Роман Закурдаев.

После выписки маленького Миши из реанимации отец впервые видит его так близко. Младший встречает старшего громким плачем. Двухлетний Матвей успокаивает брата, заботливо гладит его по голове. Трогательный момент, который для семьи Ивановых мог никогда не наступить.

«Наблюдались, все было идеально хорошо. Это было, как гром среди ясного неба. Очень было страшно, переживали волновались и верили, что все будет хорошо», - призналась мать мальчика.

Диагноз невозможно было спрогнозировать или выявить внутриутробно. Врожденный порок сердца - тотальный аномальный дренаж легочных вен. Если проще - сосуды сердца не связаны с легкими, а значит, некуда откачивать кровь.

На операционном столе отделения кардиохирургии Первой детской городской больницы Миша оказался спустя всего 9 часов после появления на свет. Дорога была каждая минута.

«При рождении малыш весил около двух килограммов - для врачей это было дополнительной сложностью. Ведь для операции на открытом сердце мальчика необходимо было подключить к аппарату искусственного кровообращения», - прокомментировал корреспондент. 

Уникальная операция продолжалась более трех часов. Хирургам удалось соединить коллектор легочных вен с левым предсердием и восстановить полноценную работу кровообращения.

За жизнь новорожденного Миши боролись несколько десятков врачей. Начиная с акушеров и неонатологов роддома, заканчивая нейрохирургами и кардиологами больницы. Операций по сложности, подобной этой, проходят не более трех раз в год.

«Технически это сложно, но возможно, но здесь нет запаса во времени. Операцию нужно производить как можно быстрее. Для этого нужно поставить диагноз», - заметил главврач Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга Александр Гостимский.

Еще в роддоме мальчику поставили точный диагноз.

«Пороков сердца огромное множество, они разные. Здесь неонатологи заподозрили, что у него было разное обогащение кислородом на руках и на ногах - разница в измерении сатурации. Это главный признак того, что, скорей всего, у ребенка порок сердца», - рассказала главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик.

Совсем недавно в реанимацию больницы поступил малыш весом всего 320 граммов. И ему также была проведена сложнейшая операция. Сейчас его жизнь вне опасности, как и здоровье маленького Миши. Порок сердца –в прошлом. После операции ребенок будет расти без каких-либо отклонений. Уже через неделю-другую Миша окажется дома.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Врачи Петербурга провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца
17:51 Армия
Видео
Освобожденные из украинского плена поделились эмоциями от возвращения в Россию
16:30 Армия
Видео
МО РФ: на Донецком направлении уничтожены склад боеприпасов и пункт временной дислокации врага
15:48 В стране и мире
Видео
Пламя охватило склад с автозапчастями в Нахабино
15:15 В стране и мире
Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.