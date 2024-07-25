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Приговоренный в Белоруссии к казни немец работал по заданию СБУ

Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ заявил, что надеется на помилование.
Ян Брацкий 2024-07-25 22:34:22
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости

Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, заявил, что Служба безопасности Украины использовала его для выполнения некоего задания в Минске.

Со слов приговоренного, на Украине действуют 132 формирования из иностранных наемников. То, что согласилось принять его в свои ряды предложило выполнить несколько заданий, для чего на связь вышел куратор из украинских спецслужб.

«В одном их таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий... Сейчас я думаю, СБУ использовала меня», - заявил он в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Ранее стало известно, что Рико Кригер признан виновным в совершении взрыва и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Помимо этого, у себя на родине Кригер признан виновным в наемничестве, участии в экстремистском формировании, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к аварии.

Журналистам Кригер также сказал, что рассчитывает на помилование его президентом Александром Лукашенко.

#взрыв #белоруссия #ФРГ #Лукашенко #СБУ #Рико Кригер
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