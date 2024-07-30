Завершились поиски членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia

Поиски четырех пропавших без вести членов экипажа судна Argos Georgia, который затонул 22 июля у Фолклендских островов, завершились. Об этом сообщает радио Sputnik.

Исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик заявил, что возобновление поисково-спасательной операции маловероятно.

«Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще», - сказал Эрвик.

Напомним, что рыболовецкое судно Argos Georgia потерпело крушение у Фолклендских островов. На борту находились 27 человек, в числе которых граждане Испании, России, Индонезии, Уругвая и Перу. По данным МИД РФ, среди членов экипажа было восемь россиян, четверо из которых живы, трое погибли и один человек числится пропавшим.