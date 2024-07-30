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Завершились поиски членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia

Спасателям не удалось найти пропавших без вести членов экипажа.
Услада Дубинина 2024-07-30 19:52:57
© Фото: Werner Mäling imageBROKER.com Globallookpress

Поиски четырех пропавших без вести членов экипажа судна Argos Georgia, который затонул 22 июля у Фолклендских островов, завершились. Об этом сообщает радио Sputnik

Исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик заявил, что возобновление поисково-спасательной операции маловероятно. 

«Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще», - сказал Эрвик.

Напомним, что рыболовецкое судно Argos Georgia потерпело крушение у Фолклендских островов. На борту находились 27 человек, в числе которых граждане Испании, России, Индонезии, Уругвая и Перу. По данным МИД РФ, среди членов экипажа было восемь россиян, четверо из которых живы, трое погибли и один человек числится пропавшим.  

#в стране и мире #испания #Моряки #судно #кораблекрушение
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