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В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянам на борту

По предварительным данным, рыболовецкое судно попало в шторм и затонуло в 200 морских милях от берега.
Ян Брацкий 2024-07-24 02:23:17
© Фото: Илья Тимин, РИА Новости

По меньшей мере шестеро моряков погибли в результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Еще семеро числятся пропавшими без вести. О трагедии сообщает газета The Guardian. Издание отмечает, что в состав экипажа входили россияне.

Известно, что судно подало сигнал бедствия, когда находилось в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту были 27 человек. Четырнадцать их них спаслись на надувных плотах и были подобраны спасателями.

Argos Georgia занималось рыбным промыслом. Из порта Стэнли вышло накануне случившегося. По предварительной информации, экипаж мог столкнуться с ураганным ветром и семиметровыми волнами в районе крушения.

#крушение #шторм #Атлантический океан #поисково-спасательная операция #Фолклендские острова #Argos Georgia
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