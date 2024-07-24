В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянам на борту

По меньшей мере шестеро моряков погибли в результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Еще семеро числятся пропавшими без вести. О трагедии сообщает газета The Guardian. Издание отмечает, что в состав экипажа входили россияне.

Известно, что судно подало сигнал бедствия, когда находилось в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту были 27 человек. Четырнадцать их них спаслись на надувных плотах и были подобраны спасателями.

Argos Georgia занималось рыбным промыслом. Из порта Стэнли вышло накануне случившегося. По предварительной информации, экипаж мог столкнуться с ураганным ветром и семиметровыми волнами в районе крушения.