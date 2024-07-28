Во Франции заявили о трате 1,4 млрд евро на очистку Сены впустую

Власти Франции потратили на очистку Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Однако это не помогло воде в реке стать чистой - обильные ливни снова загрязнили ее, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он отметил, что тренировочный заплыв по триатлону сегодня не состоялся, его перенесли на 30 июля. Организаторы надеются, что качество воды нормализуются в течение суток-полутора. Для доказательства чистоты воды политик предложил министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера снова искупаться в главной реке Парижа.

Купаться в Сене было запрещено с 1923 года. Деньги пошли на подключение к городской канализации сети 23 тысяч зданий, а также домов на воде. Кроме того, был построен подземный резервуар для сбора дождевой воды объемом 40 000 кубометров.