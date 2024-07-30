В Керчи и близлежащих селах 53 тысячи человек остались без света

В Керчи и селах около нее оказались обесточены 362 подстанции. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в своем официальном Telegram-канале.

На высоковольтной подстанции произошла авария. В результате 23 140 точек поставок и 53 222 человека остались без света.

«В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 час. на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа», - говорится в сообщении.

Электроснабжение отключено в Керчи и селах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.

Воронкин отметил, что восстановление электроснабжения займет около трех часов, а объемы работ уточняются.

Ранее Краснодар встал в пробках из-за проблем со светом.