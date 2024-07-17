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Краснодар встал в пробках из-за проблем со светом

Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
Игнат Далакян 2024-07-17 17:35:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На дорогах в Краснодаре не работают светофоры из-за проблем со светом. Людям приходится стоять в пробках на 40-градусной жаре, передает корреспондент «Звезды».

Регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции, неравнодушные делятся с ними водой.

Масштабное отключение света в регионах возникло из-за недостаточного объема генерации и перегруза сетей.

В городе с 17 по 19 июля введен график временного отключения электричества, сообщил мэр города Евгений Наумов. В Минэнерго отметили, что из-за аварий на 235 подстанциях обесточены 120 улиц, энергоавария на юге России затронула 2,5 миллиона человек.

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