Краснодар встал в пробках из-за проблем со светом

На дорогах в Краснодаре не работают светофоры из-за проблем со светом. Людям приходится стоять в пробках на 40-градусной жаре, передает корреспондент «Звезды».

Регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции, неравнодушные делятся с ними водой.

Масштабное отключение света в регионах возникло из-за недостаточного объема генерации и перегруза сетей.

В городе с 17 по 19 июля введен график временного отключения электричества, сообщил мэр города Евгений Наумов. В Минэнерго отметили, что из-за аварий на 235 подстанциях обесточены 120 улиц, энергоавария на юге России затронула 2,5 миллиона человек.