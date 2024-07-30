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Белоусов: нельзя откладывать ввод новых казарм для 45-й бригады ВДВ

Андрей Белоусов обратил внимание на недостроенные здания казармы и двух общежитий в ходе инспекции пункта постоянной дислокации бригады.
2024-07-30 16:39:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что нельзя откладывать ввод новых казарм для 45-й бригады спецназа ВДВ.

Глава российского оборонного ведомства в ходе поездки в Московский военный округ ознакомился с состоянием учебно-материальной базы, бытом, осмотрел места хранения вооружения и техники.

Белоусов посетил военный городок, указал на незавершенные фонды для размещения военнослужащих. Министру пообещали сдать казармы и два общежития до конца года. Глава ведомства указал на недопустимость затягивания сроков строительства и необходимость своевременного ввода в эксплуатацию объектов.

В рамках поездки в округ Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с 30-летием и вручил госнаграды отличившимся десантникам. Министр отметил, что сейчас военнослужащие достойно выполняют ответственные задачи в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, в ходе поездки Белоусов возложил цветы к памятнику «Павшим воинам-разведчикам» и посетил музей соединения ВДВ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #Белоусов
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