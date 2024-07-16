В Госдуме предлагают ужесточить требования к продаже SIM-карт

Пусть и не бесплатно, зато без «СМС и регистрации» можно приобрести SIM-карту на одном из московских рынков. Продавец гарантирует анонимность, хорошую связь и безлимитный интернет. «Идеальные» условия для кибермошенников. Именно такие «серые» - то есть оформленные с нарушениями «симки» - аферисты используют, как главный инструмент, для звонков потенциальным жертвам. Причем некоторые «карты» - одноразовые. Они автоматически блокируются через сутки - по принципу туристических - обманщик за 24 часа «проворачивает» дело, а потом…просто пропадает.

«В попытках размотать эту цепочку и найти виновных, мы понимаем, что симка выдана на неустановленное лицо и после короткого использования, когда с потребителя собирают деньги, она ликвидируется так или иначе», - рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

Число дистанционных мошенничеств неуклонно растет - если в 22-ом зафиксировали чуть больше 200-от тысяч преступлений за весь год, в этом - за пять месяцев - уже около 142-х тысяч.

Один из недавних случаев в Псковской области - пенсионерке позвонил неизвестный и представился врачом. А дальше - «обкатанная» легенда - соседка попала в ДТП, срочно нужны деньги на ее лечение.

«Ну вы вот приготовьте денюжки и приготовьте ее в больницу. А денюжки положите в полотенце. Сейчас к вам приедет молодой человек, и вы ему отдадите», - рассказала потерпевшая.

Из руки в руки «курьеру» обманутая отдала 250 тысяч. Но финал у этой истории на редкость счастливый - «наемного» работника поймали с поличным и вернули пострадавшей ее сбережения. Только вот выявить «куратора» преступления не удалось до сих пор.

А в Красноярском крае силовики «накрыли» нелегальный колл-центр. В квартире - десятки телефонов и еще больше тех самых «серых» сим-карт. Операторы обманывали службу такси. Регистрировались в качестве водителей, а потом с «липовых» номеров создавали аккаунты пассажиров, которые заказывали поездки. В итоге мошенники получали свои проценты, ущерб превысил 5 миллионов рублей. Не только аферисты, но и террористы пользуются серыми сим-картами. «Открытым шлюзом» для криминала стали мессенджеры, через которые преступники рассылают инструкции.

«Я думаю, последние события которые происходили в России и террористические акты в Крокусе и другие страшные события ярко свидетельствуют о том, что контролировать выдачу SIM-карт опять же является очень важной задачей. И я приведу пример Республики Беларусь, где введена уголовная ответственность за передачу своей SIM-карты третьим лицам», - рассказал заместитель директора института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Теперь правила намерены ужесточить и в России. Законодатели хотят обязать владельцев мессенджеров передавать данные пользователей в Роскомнадзор. За нарушение - штрафы. Или даже уголовная ответственность. Незаконный оборот серых SIM-карт сегодня исчисляется миллионами штук.

А все потому что нет никаких ограничений на количество зарегистрированных номеров. Роскомнадзор выявил 256 абонентов, на каждого из которых оформлено больше тысячи SIM-карт. То есть получается, что в сумме эти люди владеют более, чем миллионом номеров.

Но если законопроект утвердят - для покупки сим-карты будет недостаточно даже паспорта. Клиента обяжут предоставить еще и идентификационный номер гаджета, в котором карта будет использоваться. То есть оперативно вытащить симку из одного аппарата и вставить в другой не получится - его тоже придется зарегистрировать. А учитывая внешнеполитическую обстановку - особые условия хотят ввести для иностранных граждан.

«Мы ограничиваем их и по количеству, а еще к этой покупке должно прилагаться не только документальное подтверждение, но и биометрия - то есть вот такая идея деанонимизации иностранных граждан, она предполагается», - сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ну а граждане России, в свою очередь, смогут проверить через Госуслуги - не оформлены на их имя какие-то «подозрительные» SIM-карты. Если число зарегистрированных «симок» превышает реальное - абонент в праве потребовать блокировку номера. В планах депутатов также разработать механизм, который позволит автоматически блокировать и спам-звонки. И еще в числе новшеств - запрет на анонимную оплату связи. Чтобы пополнить баланс наличными - нужно будет, как и при покупке SIM-карты, предъявить паспорт. Процесс хоть и затянется, уверены депутаты, зато - гарантирована безопасность. Поправки проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, то есть до 4 августа.

Ранее эксперты перечислили схемы мошенников при помощи «серых» SIM-карт. По словам специалистов, мошенники могут получить доступ к личным данным и украсть деньги в случае использования оформленной на третье лицо SIM-карты.