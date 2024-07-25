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Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК

Воздушное патрулирование осуществлялось над акваториями Чукотского и Берингова морей, а также над северной частью Тихого океана.
2024-07-25 10:08:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о совместном патрулировании российских и китайских самолетов. 

В составе авиагруппы находились российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК. Они провели воздушное патрулирование над северной частью Тихого океана, а также над акваториями Чукотского и Берингова морей.  

«В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования», - отметили в МО РФ. 

Авиагруппу прикрывали самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России. При этом продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов.

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута авиагруппа сопровождалась истребителями иностранных государств, в число которых, судя по предоставленному российским оборонным ведомством видео, вошли истребители F-35, F-16 и F/A-18. 

В Минобороны России подчеркнули, что самолеты ВСК России и ВВС НОАК действовали строго в соответствии с положениями международного права, не допуская нарушения воздушного пространства иностранных государств. 

Завершив совместное воздушное патрулирование, российские и китайские самолеты вернулись на аэродромы базирования. 

Российское оборонное ведомство отметило, что мероприятие было проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ту-95МС #берингово море #Тихий океан #ввс ноак #чукотское море
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