Чемезов доложил Путину об исполнении «Ростехом» гособоронзаказа

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об исполнении госкорпорацией «Ростех» государственного оборонного заказа в 2023 году.

«Традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа - он составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», - отметил Чемезов, озвучивая президенту России отчет за 2023 год.

Сергей Чемезов отметил, что в прошлом году объемы выпуска артиллерии - как самоходной, так и буксируемой - выросли в 10 и 14 раз, минометов - в 20 раз, а выпуск реактивных систем залпового огня нарастили вдвое.

При этом производство выстрелов для танков и БМП удалось увеличить в девять раз. Объемы производства и капитального ремонта танков выросли в 3,5 раза, а легкобронированной техники - в три раза.

Поставки боеприпасов предприятиями госкорпорации увеличились в 25 раз, отметил Чемезов. Изо всей этой номенклатуры средств поражения он привел в пример рост производства снарядов для ствольной артиллерии - их стали делать в шесть раз больше.