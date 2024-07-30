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Чемезов доложил Путину об исполнении «Ростехом» гособоронзаказа

В 2023 году госкорпорация выполнила гособоронзаказ по особо востребованным в войсках образцам техники на 100%.
Тимур Шерзад 2024-07-30 14:18:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об исполнении госкорпорацией «Ростех» государственного оборонного заказа в 2023 году. 

«Традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа - он составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», - отметил Чемезов, озвучивая президенту России отчет за 2023 год.

Сергей Чемезов отметил, что в прошлом году объемы выпуска артиллерии - как самоходной, так и буксируемой - выросли в 10 и 14 раз, минометов - в 20 раз, а выпуск реактивных систем залпового огня нарастили вдвое. 

При этом производство выстрелов для танков и БМП удалось увеличить в девять раз. Объемы производства и капитального ремонта танков выросли в 3,5 раза, а легкобронированной техники - в три раза. 

Поставки боеприпасов предприятиями госкорпорации увеличились в 25 раз, отметил Чемезов. Изо всей этой номенклатуры средств поражения он привел в пример рост производства снарядов для ствольной артиллерии - их стали делать в шесть раз больше. 

#ОПК #Ростех #Владимир Путин #Сергей Чемезов #гособоронзаказ
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