В РФ в 20 раз выросло число произведенных улучшенных «Краснополей»

Оптимизация работы в сфере ВПК позволила увеличить число выпускаемых высокоточных боеприпасов «Краснополь» в 20 раз по сравнению с предыдущими годами. Причем речь идет именно о самой последней их модификации. Также рост наблюдается и среди других производимых боеприпасов и техники. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

«Холдинг был абсолютно подготовлен к кратному наращиванию выпуска по гособоронзаказу. Я не буду сейчас называть номенклатуру, но вы должны знать, что рост по отношению к предыдущим годам может достигать от 5 до 20 раз», — рассказал Рязанцев.

Он отметил, что такие результаты стали возможны, в частности, после совершенствования технологической базы и подбора квалифицированных кадров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что недопустимо снижать уже набранные темпы выпуска военной продукции. А самые востребованные образцы должны создаваться в еще большем количестве.

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