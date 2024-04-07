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В РФ в 20 раз выросло число произведенных улучшенных «Краснополей»

Глава «Высокоточных комплексов» рассказал, что рост наблюдается и среди других видов боеприпасов и военной техники.
Владимир Расходчиков 2024-04-07 15:53:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оптимизация работы в сфере ВПК позволила увеличить число выпускаемых высокоточных боеприпасов «Краснополь» в 20 раз по сравнению с предыдущими годами. Причем речь идет именно о самой последней их модификации. Также рост наблюдается и среди других производимых боеприпасов и техники. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

«Холдинг был абсолютно подготовлен к кратному наращиванию выпуска по гособоронзаказу. Я не буду сейчас называть номенклатуру, но вы должны знать, что рост по отношению к предыдущим годам может достигать от 5 до 20 раз», — рассказал Рязанцев.

Он отметил, что такие результаты стали возможны, в частности, после совершенствования технологической базы и подбора квалифицированных кадров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что недопустимо снижать уже набранные темпы выпуска военной продукции. А самые востребованные образцы должны создаваться в еще большем количестве.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Высокоточные комплексы. Всегда в точку» на «Звезде Плюс» и на телеканале «Звезда». Журналисты программы проехали через всю страну, чтобы ответить на главный вопрос - как куется победа? А также рассказали о достижениях отечественного ВПК.

#армия #производство #артиллерия #Военная приемка #краснополь #Высокоточные комплексы
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