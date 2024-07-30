МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое жителей Шебекинского района ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики ударили по Белгородской области с помощью дронов и артиллерии.
Алексей Курильченко 2024-07-30 12:21:05
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли Шебекинский район Белгородской области с помощью артиллерии и дронов. В результате пострадали двое мирных жителей. Об этом заявил губернатора региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь... В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде. Также на территории Шебекино еще один снаряд пробил кровлю и стену здания предприятия, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о гибели жителя села Бочковка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Мужчина погиб от полученных ран по дороге в больницу.

#белгородская область #Обстрел #Вячеслав Гладков #Шебекинский район
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 