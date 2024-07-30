Двое жителей Шебекинского района ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли Шебекинский район Белгородской области с помощью артиллерии и дронов. В результате пострадали двое мирных жителей. Об этом заявил губернатора региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь... В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде. Также на территории Шебекино еще один снаряд пробил кровлю и стену здания предприятия, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о гибели жителя села Бочковка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Мужчина погиб от полученных ран по дороге в больницу.