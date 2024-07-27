МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков сообщил об одном погибшем после обстрела ВСУ села Бочковка

Мужчина скончался от ранений по дороге в лечебное учреждение.
Ирина Егорова 2024-07-27 18:43:27
© Фото: vvgladkov, Telegram

Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Бочковка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Очередное горе для всех нас… Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», - цитируют главу Белгородской области RT.

Уточняется, что мужчина погиб от полученных ран по дороге в больницу.

Сегодня дроны ВСУ атаковали жилой дом, школу, сельхозпредприятие и несколько машин в Белгородской области, добавил Гладков. В селе Илек-Пеньковка четыре беспилотника ударили по школе, легковушке и грузовику.  В селе Бессоновка два беспилотника сбросили взрывные устройства по сельхозпредприятию - повредилось оборудование.

Накануне Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали пять населенных пунктов. Обошлось без пострадавших, однако у некоторых жителей повреждена кровля домов, где-то разбился гараж и стоящая в нем машина.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Обстрел #больница #село #Гладков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 