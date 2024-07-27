Гладков сообщил об одном погибшем после обстрела ВСУ села Бочковка

Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Бочковка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Очередное горе для всех нас… Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», - цитируют главу Белгородской области RT.

Уточняется, что мужчина погиб от полученных ран по дороге в больницу.

Сегодня дроны ВСУ атаковали жилой дом, школу, сельхозпредприятие и несколько машин в Белгородской области, добавил Гладков. В селе Илек-Пеньковка четыре беспилотника ударили по школе, легковушке и грузовику. В селе Бессоновка два беспилотника сбросили взрывные устройства по сельхозпредприятию - повредилось оборудование.

Накануне Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали пять населенных пунктов. Обошлось без пострадавших, однако у некоторых жителей повреждена кровля домов, где-то разбился гараж и стоящая в нем машина.