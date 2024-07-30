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Жители Миасса рассказали о залитых домах после прорыва плотины

На данный момент проводится эвакуация жителей города, пострадавших от наводнения.
Алексей Курильченко 2024-07-30 11:05:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Челябинской области началась эвакуация жителей Миасса из-за сброса воды на плотине Поликарповского пруда. Из-за этого уровень воды на местном водохранилище приблизился к критической отметке. Местные жители рассказали «Звезде», что такого потоп они не видели никогда.

«Когда начали уходить под воду дома, мы всю технику оттащили на второй этаж, начали готовиться к затоплению. Сегодня утром вода все ближе и ближе к участку... У соседа первый этаж дома весь залит», - рассказал местный житель Сергей Щелчков.

На данный момент известно о подтоплении 24 жилых домов и приусадебных участков. Спасатели уже эвакуировали 47 человек - среди них шестеро детей. Все они временно переехали к родным и друзьям.

Ранее в регионе из-за продолжительных осадков произошел прорыв плотины на Киалимском водохранилище. В результате поселок Киолим оказался полностью затоплен. Пострадали также населенные пункты Мухаметово, Байдашево и Карасево.

Наводнения в регионе начались из-за Каспийского циклона, принесшего с собой аномальные ливни. Непогода обрушилась на область 25 июля.

 

#Наводнение #Челябинская область #плотина #эвакуация #наш эксклюзив #Миасс
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