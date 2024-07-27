Власти озвучили причину разрушения плотины в Челябинском области

Разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.
«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков», - написал чиновник.
Напомним, в результате прорыва дамбы оказался полностью затоплен поселок Киолим в Карабашском городском округе. К данному моменту вода ушла из населенного пункта.
«Подтопленных домов в Киолиме — 20. 8 человек в настоящее время находится в ПВР», - рассказал Станислав Афанасенко.
Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего. На месте работают сотрудники МЧС.
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