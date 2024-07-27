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Власти озвучили причину разрушения плотины в Челябинском области

Полностью затопленным оказался поселок Киолим в Карабашском городском округе.
Сергей Лебедев 2024-07-27 16:02:55
© Фото: kyshtymcy, VK

Разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков»‎, - написал чиновник.

Напомним, в результате прорыва дамбы оказался полностью затоплен поселок Киолим в Карабашском городском округе. К данному моменту вода ушла из населенного пункта.

«‎Подтопленных домов в Киолиме — 20. 8 человек в настоящее время находится в ПВР»‎, - рассказал Станислав Афанасенко.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего. На месте работают сотрудники МЧС.

#прорыв #Челябинская область #плотина #водохранилище #Карабаш #киолим
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