Власти озвучили причину разрушения плотины в Челябинском области

Разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков»‎, - написал чиновник.

Напомним, в результате прорыва дамбы оказался полностью затоплен поселок Киолим в Карабашском городском округе. К данному моменту вода ушла из населенного пункта.

«‎Подтопленных домов в Киолиме — 20. 8 человек в настоящее время находится в ПВР»‎, - рассказал Станислав Афанасенко.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего. На месте работают сотрудники МЧС.