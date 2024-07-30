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Командир орудия С-60 заявил, что его расчету сопутствует удача

По словам командира с позывным Теска, по его орудию уже были прилеты FPV-дронов и других средств поражения, но все обходилось.
2024-07-30 11:29:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с командиром скорострельного 57-миллиметрового орудия С-60 группировки войск «Запад» с позывным Теска. Он отметил, что удача спасала его расчет от украинских FPV-дронов. 

«Бывали моменты, что приходилось вперед выезжать, отстреливать. И FPV и все остальное по нам прилетало, были прилеты. Удача с нами, так сказать», - заявил Теска. 

Он добавил, что его орудие работает в паре с минометами, поражая пехоту неприятеля. Также, отметил Теска, доводилось взрывать украинские боекоплекты и поражать боевые машины пехоты. 

Теска сказал, что расчет С-60 в ходе спецоперации попадал как по движущейся цели, так и по стоячей, пока противник выгружался. 

Командир орудия добавил, что для применения автоматического орудия С-60 всегда можно найти удобные места для стрельбы. Кроме этого, он заявил, что в его расчете каждый номер обладает необходимыми умениями, чтобы, в случае чего, подменить вышедшего из строя товарища. 

Ранее расчеты «Града» показали, как громят позиции ВСУ в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #С-60 #СВО #группировка войск запад #Теска
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