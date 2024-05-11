Впервые с 2005 года Землю накрыла магнитная буря экстремального уровня

Ночью 11 мая специалисты зафиксировали магнитную бурю экстремального уровня мощности G5, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это первый зафиксированный случай магнитной бури высшего уровня с 2005 года.

«Ночью более мощные удары происходили около 01:00 мск и в 04:30 мск. Сила каждого была эквивалентна уровню G5», - рассказали в лаборатории.

Магнитная буря расширила зону полярных сияний. Ночью разноцветное небо рассматривали жители Ленинградской, Калужской, Свердловской, Челябинской областях, а также Башкирии, Ставрополья и Крыма.

Специалисты прогнозировали пик магнитной бури на 11 мая. Ранее ученые предупредили, что во время магнитной бури уровня G3 могут возникнуть проблемы в энергетических системах, а также перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации.